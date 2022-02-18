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Напавшим на сотрудников полиции в метро грозит до пяти лет тюрьмы

15:04
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Нападавшие задержаны

До пяти лет колонии грозит двум пассажирам столичного метро, которые накануне устроили потасовку с полицейскими. Причем один из них нанес сотруднику МВД удар ногой по голове.

Всё произошло на станции "Тульская". Молодой человек отказался предъявить для проверки документы дежурившим на платформе полицейским. Вместо этого он стал препираться и толкать сотрудников. Во время задержания, по всей видимости, знакомый пассажира решил помочь ему и с разбега ударил одного из полицейских в голову, а после принялся наносить удары другому. После чего сбежал.

"На месте был задержан молодой человек 2000 года рождения. Ему предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти. В короткие сроки установлено место нахождения второго подозреваемого, 2003 года рождения. Он задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса, с ним проводятся следственные действия", - сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Москве Юлия Иванова.

На допросе хулиганы были уже не такими бойкими. Утверждали, что сопротивление полиции не оказывали. Тем не менее, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанных в виде ареста.
 

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Напавший на сотрудников полиции под конвоем
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Напавший на сотрудников полиции
Напавший на сотрудников полиции
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