Первый в этом году дождь прошел в Москве

В столице непривычно тепло для февраля

В Москву пришли первые в этом году дожди. Несильные осадки, местами со снегом, наблюдаются сегодня во всех районах столицы.

Такую непривычную для февраля дождливую и тёплую погоду принёс в столицу североатлантический циклон "Иления". Сейчас в городе на 7 градусов выше нормы, что соответствует климатическим значениям апреля.

Как рассказали синоптики, дожди продлятся несколько дней. Чтобы не допустить подтоплений в городе, коммунальщики работают в усиленном режиме. Специалисты оперативно очищают водоприемные решетки и ливнестоки от мусора и кусков льда.

"Водосточные решетки находятся в регламентном состоянии, принимают талые воды. Работает порядка 300 бригад и около 299 единиц техники. Сотрудники заняты очисткой ливневых решеток для обеспечения прохода талых вод и осадков в ливневую сеть", - сообщил мастер аварийно-восстановительных работ ГУП "Мосводосток" Андрей Кудрявцев.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram