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Кремль: все учения на территории России абсолютно прозрачны

13:33
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Москва заранее предупреждает своих зарубежных партнеров

Военные учения на территории России, тренировочные запуски ракет не должны ни у кого вызывать опасений, они происходят регулярно.
ВС России под руководством Путина проведут плановые пуски ракет

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что все учения, происходящие на территории страны, абсолютно прозрачны.

"Это такой тренировочный процесс, достаточно регулярный, ему предшествует целая серия уведомлений различным странам по различным каналам. Все это четко регулируется, и ни у кого это никаких ни вопросов, ни опасений, ничего не вызывает, потому что заранее все оповещаются", - объяснил спикер Кремля.

19 февраля в России пройдут плановые учения сил стратегического сдерживания, а также пуски баллистических и крылатых ракет. Руководить мероприятием будет верховный главнокомандующий ВС Российской Федерации Владимир Путин.

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