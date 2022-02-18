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Кремль оценил работу российских разведслужб

13:31
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Президент обладает всей полнотой информации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами в пятницу отметил, что у Соединенных Штатов очень много различных спецслужб, в том числе разведывательных.
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"В России у президента с этим все хорошо, у нас их не так много, но действуют они не менее эффективно. Еще раз повторяю, у нас все нормально с этим, вернее, у президента России", - приводит слова кремлевского спикера РИА "Новости".

Он добавил, что у Владимира Путина есть множество источников информации о происходящем сегодня в Донбассе.

"Из соответствующих служб получает соответствующие доклады", - уточнил пресс-секретарь.

В последнее время западные СМИ активно распространяют сообщения со ссылкой на "американскую разведку" о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Москва эти обвинения последовательно отрицает.

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