Песков назвал условие присутствия Лукашенко на учениях в России

Белорусский лидер прибыл с визитом в Москву

Вероятность присутствия президента Белоруссии Александра Лукашенко на военных учениях на территории Российской Федерации не исключается. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе все будет зависеть от совместного решения с российским лидером Владимиром Путиным. Как отметил Песков, "если они решат быть там вместе, то значит они будут вместе", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут в России в субботу, 19 февраля. Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина. Будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет, сообщили в Минобороны России.

При этом в пятницу, 18 февраля, Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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