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Эксперт по русскому языку назвал недостаток российских законов

13:59
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Многие не понимают смысла этих текстов

Тесты нормативно-правовых актов в России в последние годы становятся все более сложными для восприятия. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал член Совета при президенте России по русскому языку, член правительственной комиссии по русскому языку Константин Деревянко в ходе пресс-конференции, посвященной Международному дню родного языка.

По словам эксперта, за последние 25-30 лет существенно усложнились тексты российских законов и нормативных актов. Это нарушает преемственность в российском законодательстве.

Деревянко отметил, что из-за сложных для восприятия текстов "общество вообще не понимает, как правильно трактовать законодательные нормы", сообщает АГН "Москва".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России злоупотребляют англицизмами в речи. Она подчеркнула, что "упускать" русский язык нельзя, так как это один из элементов воспитания патриотизма.

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