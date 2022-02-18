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Путин обсудил с Совбезом украинский кризис и гарантии безопасности

14:04
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Президент сегодня провел оперативное совещание

Владимир Путин обсудил развитие высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности с постоянными членами Совета безопасности. Президент сегодня провёл оперативное совещание в режиме видеоконференции.

Как сообщила пресс-служба Кремля, участники обсудили ситуацию вокруг Украины с акцентом на растущую напряжённость, провоцируемую извне. Глава государства рассказал о своих очных и телефонных международных контактах, которые состоялись на этой неделе. Члены Совбеза также обменялись мнениями по теме гарантий безопасности для России с учётом документа, которой накануне был передан западным оппонентам.

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