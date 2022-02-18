"А я живу в России": продолжается прием заявок на конкурс фестиваля "Гринландия"

Итоги подведут с 1 по 31 мая

Продолжается прием заявок на конкурс фестиваля "Гринландия". Он стартовал 15 декабря и продлится до 30 апреля.

В этом году названием и темой конкурса стала строчка из песни певца и композитора Сергея Трофимова (Трофима) – "А я живу в России!"

В прошлом году фестиваль проходил только в заочном формате. В этом году конкурс проводится в 2 этапа. На первом этапе идет сбор заявок и выбор дипломантов. На втором этапе - выбор лауреатов, интернет-голосование, подведение итогов конкурса. Он пройдет с 1 по 31 мая.

Лауреатам вручат диплом и денежный приз в размере 15000 рублей. "Народный победитель" получит приз 30000 рублей.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в "ВКонтакте".

Познакомиться с положением о конкурсе можно на официальном сайте фестиваля.

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