Приставы наложили ограничения на имущество Моргенштерна

Об этом рассказал адвокат рэпера

Служба судебных приставов наложила некоторые ограничения на определенное имущество рэп-исполнителя Моргенштерна. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал представляющий интересы музыканта адвокат Сергей Жорин.

Юрист уточнил, что Моргенштерну выписали штрафы на общую сумму около 9 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения. Наряду с этим "наложены ограничения на определенное имущество Алишера".

При этом не уточняется, о каком имуществе и ограничениях идет речь. По словам Жорина, никаких уведомлений на этот счет не поступало: приставы не уведомили Моргенштерна о начале исполнительного производства и не дали время для добровольного исполнения, как того требует закон.

Адвокат подчеркнул, что он лично оплатил все штрафы, а также выразил надежду, что "вопрос будет закрыт в ближайшее время", сообщает РИА Новости.

В ноябре 2021 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн "по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях". После этого рэпер уехал из страны в ОАЭ.

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