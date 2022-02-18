"Надо запрещать интернет": Силуанов об ограничении на криптовалюту

Криптовалюта сегодня - это актив, с которым многие работают

Министр финансов Антон Силуанов дал интервью каналу "Россия 24", в котором высказался о перспективе рынка криптовалют в стране.

"Криптовалюта - это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо запрещать интернет", - сказал глава Минфина.

Он добавил, что криптовалюта сегодня - это объективная реальность и актив, с которым в России уже работают миллионы людей.

"Мы знаем, что криптовалюта очень волатильна, это очень сложный актив, особенно для неподготовленных с финансовой точки зрения инвесторов", - объяснил министр.

По его словам, легализация лучше запрета, который легко обойти. В данном случае важно ограничить операции для непрофессиональных участников и определить "серое" поле использования криптовалют, с которым работать будут уже правоохранители.

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