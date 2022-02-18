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Ежедневные извержения о "вторжении" России вызвали у Лаврова улыбку

14:40
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Политики бросаются прогнозами и заклинаниями

Сообщения о возможном "вторжении" России на Украину являются фейками и пропагандой.
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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя высказывания главы МИД Великобритании Элизабет Трасс, госсекретаря США Энтони Блинкена, а также сообщения британских и американских СМИ о возможной дате начала "вторжения".

"Взрослые люди ежедневно "извергают" прогнозы, заклинания <…> Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься? Это вызывает улыбку", - заявил министр в интервью RT.

В последнее время западные СМИ активно распространяют сообщения со ссылкой на "американскую разведку" о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину. Москва эти обвинения последовательно отрицает.

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