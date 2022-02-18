На Арбате задержали мужчину с краснокнижной совой

Мужчина не смог объяснить, откуда у него сова

На Арбате полицейские задержали мужчину, который предлагал сфотографироваться с совой - серой неясытью. О молодом человеке с пернатым хищником сообщили в полицию прохожие. Оказалось, у уличного бизнесмена не было никаких документов, подтверждающих законность владения совой. Он также не смог объяснить, откуда вообще взял редкую птицу. И хотя на вид неясыть казалась вполне здоровой, доказать это задержанный тоже не смог.

"Совы, попадая на многолюдную улицу, испытывают огромный стресс. Кроме того, совы могут быть заразны, что может причинить непоправимый вред здоровью самих граждан. Все совообразные занесены в списки СИТЭС*, поэтому на данный объект животного мира должны быть документы о происхождении", - рассказал начальник отдела оперативного контроля Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Александр Еременко.

* - Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram