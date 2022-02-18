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Лукашенко вместе с Путиным поучаствует в "серьезном мероприятии"

14:41
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Президент Белоруссии находится в Москве

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу, 19 февраля, вместе примут участие "в одном из серьезных мероприятий". Об этом рассказал российский лидер, принимая белорусского коллегу в Кремле.
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Перед началом переговоров Путин рассказал, что стороны обсудят региональную ситуацию и оценят, как идет военное сотрудничество, с учетом того, что в настоящее время проходит активная фаза военных учений.

В субботу, по словам президента России, лидеры двух государств вместе поучаствуют "в одном из серьезных мероприятий" в области военного сотрудничества, сообщает агентство "БелТА".

Ранее сообщалось, что плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут в России в субботу, 19 февраля. Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина.

В Кремле отмечали, что присутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко на военных учениях на территории Российской Федерации не исключается. В этом вопросе все зависит от совместного решения с российским лидером Владимиром Путиным.

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