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Путин отметил прогресс в строительстве Союзного государства

14:52
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В 2021 году Москва и Минск серьезно продвинулись в этом вопросе

В Кремле в пятницу проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, передает РИА "Новости".

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В начале встречи российский лидер отметил, что им с Лукашенко есть о чем поговорить. По словам Путина, важно сверить часы по некоторым позициям.

Как заметил президент России, в 2021 году Москва и Минск серьезно продвинулись в строительстве Союзного государства. Сейчас же важно оценить, как продвигается военное сотрудничество между странами.

Ранее было объявлено, что на повестке дня - развитие стратегического партнерства и союзничества, обеспечение национальных интересов двух стран, актуальные проблемы европейской безопасности, противостояние западным санкциям.

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