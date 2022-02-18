"Транзит власти": кто возглавит Туркмению после "Аркадага"

Гурбангулы Бердымухамедов решил дать дорогу молодым руководителям

12 марта в Туркмении - президентские выборы. Кандидатом выдвинут и уже зарегистрирован ЦИКом сын нынешнего главы республики с говорящим именем Сердар - в переводе с туркменского это вождь или предводитель. Сердару Бердымухамедову как раз исполнилось 40, что позволяет избираться на пост главы страны. Папа Гурбангулы Бердымухамедов, подчеркнув, что сам уже достиг возраста пророка, ему 64, решил, что пора давать дорогу молодым руководителям - и это официальная причина неожиданно объявленных выборов. С неофициальными сложнее, уж больно страна закрытая.

12 марта в республике внеочередные президентские выборы и "аркадаг" (в переводе с туркменского – покровитель нации) в них участвовать не будет:

"Как вам известно, два года назад я достиг возраста Пророка. А сегодня хочу изложить и обсудить с вами непростое решение о себе, к которому пришёл. За последние годы наша страна успешно претворила в жизнь прогрессивные периоды развития – эпоху нового Возрождения и великих преобразований и эпоху могущества и счастья".

Вот так Гурбангулы Бердымухамедов оценил 15 лет своего президентства. Избирали его трижды. Норму о двух сроках отменили в 2016-м. К тому же, глава государства автоматически становится руководителем кабинета министров и председателем верхней палаты парламента.

Взять на карандаш в Туркменистане отнюдь не метафора. Блокнот и ручка – главные атрибуты местной бюрократии. Пишущие принадлежности непременно должны быть зеленого цвета. Во-первых, официальный цвет республики. В во-вторых, президенту нравится. Школьным учителям настоятельно рекомендовали писать зелеными и только зелеными. А на уроках непременно использовать цитаты из президентской книги "Источник мудрости". Из-под пера главы государства, к слову, вышло уже около полусотни монографий. И это тот случай, когда книга действительно лучший подарок.

А еще история, государственное устройство и даже несколько трактатов по сельскому хозяйству. Глава государства, к тому же, пишет песни и читает рэп. Ну, конечно, же о любви к Родине и породистых Ахалтекинских скакунах. Правда, один раз Гурбангулы Мяликгулыевич всё же не удержался в седле во время скачек. Однако это досадное недоразумение все равно не помешало ему обойти соперников и занять первое место. Выигранные 11 с половиной миллионов долларов президент пожертвовал на развитие коневодства в стране. Бердымухамедов вообще предпочитает активный отдых.

Что там гоночный болид, который Бердымухамедов, к слову, собрал сам по собственным чертежам. Он даже поступивший на вооружение истребитель лично тестировал. На военный аэродром приехал на велосипеде, хорошенько размялся и за штурвал.

Нет ему равных и в стрельбе. У условного противника просто нет шансов. Устоит от оружия огнестрельного. В ход пойдет холодное. Держать себя в форме помогают регулярные занятия спортом. Подчиненные даже штангу подарили - золотую, конечно! А все потому, что у президента прекрасное чувство прекрасного! Большинство зданий в Ашхабаде спроектированы по его чертежам, не говоря уже о знаменитом памятнике алабаю.

И ведь действительно, есть чем гордится! Алабай - одна из самых умных пород собак. Щенка по кличке Верный Бердымухамедов преподнёс в подарок и Владимиру Путину. Эксперты призывают не забывать, что Туркменистан – страна азиатская с глубинными традициями.

"Мой опыт посещения почти всех стран Ближнего Востока показывает, что эти страны сильно отличаются от того, как мы представляем мир. То же самое наблюдается в некоторых странах постсоветского пространства. Я полагаю, что нам нужно быть более сдержанными и с пониманием относится к тому, что происходит в других государствах", - рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Евсеев.

Бердымухамедов провел реформу образования. Вернув обязательные 10, а впоследствии 12 классов. Государство стало выплачивать пенсии. В стране разрешили приватизировать жилье. Туркменистан, пусть не богатая, но относительно динамичная страна. Сотрудничает с Россией и Китаем.

"Туркменистан до последнего времени относительно неплохо существовал за счет экспорта газа. Туркменистан сейчас достаточно активно работает в рамках СНГ, несмотря на то, что он имеет статус государства, который не присоединяется к какому-либо союзу. Потенциально Туркменистан может быть наблюдателем в Евразийском экономическом союзе", - рассказал Владимир Евсеев.

Бердымухамедов по образованию врач. Работал стоматологом. Политическую карьеру начал в Минздраве. Дослужился до вице-премьера, а после смерти Туркменбаши – Сапармурата Ниязова возглавил страну. Сыну Гурбангулы Бердымухамедова – Сердару в этом году как раз исполнилось 40 лет. С этого возраста разрешено баллотироваться в президенты. А потому "Аркадаг" на съезде Демократической партии прямо заявил – молодым везде у нас дорога. Тем более, и опыт есть. Бердымухамедов - младший учился в российской дипакадемии. Работал в туркменском МИДе. Был министром промышленности, губернатором и дослужился до вице-премьера как в свое время отец. Дальше - только президентское кресло.

"Пока что за ним каких-то неожиданных и влиятельных шагов не отмечено. Да, ему приписывают то, что на какой-то момент он успешно боролся с долларовой спекуляцией. Но качественно это не привело к каким-то изменения в ситуации", - отметил главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко.

В отличие от отца, Бердымухамедов – младший сторонится публичности. Выступать предпочитает, читая по бумажке. Так что граждане Туркменистана наверняка еще будут скучать по деятельному и харизматичному Гурбангулы Мяликгулыевичу, или не будут.

Ведь уходить из большой политики он не намерен. Останется руководить верхней палатой парламента. "Он хочет, чтобы передача власти произошла безболезненно. Пока и он жив и здоров и будет главой Маслахатыхалк, и сын его будет при деле", - рассуждает Алексей Малашенко.

В выборах Бердымухамедов – младший будет участвовать на общих основаниях. ЦИК приступила к регистрации и других кандидатов. Документы уже подал Агаджан Бекмырадов, представляющий агарную партию. Ну а граждане страны уже присматриваются к внуку действующего президента Керимгулы Бердымухамедову. В студии звукозаписи, оснащенной всем необходимым оборудованием, Керим активно применяет современные технологии, создавая современную музыку.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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