Неслучившаяся война: зачем Запад создает панику вокруг Украины

Особенно "отличились" западные СМИ

Все сроки проходят, все условия созданы. А Россия на войну так и не является. Как уж нас только не заманивали - даже западные посольства вывезли в Лемберг, пока еще Львов, но злые русские напрочь игнорируют намеки и даже точно определенные для них сроки вторжения. Впрочем, надо отдать должное западным СМИ, уже четвертый месяц заходящимся в истерии, им всё - божья роса.

Первые строчки украинского гимна, зазвучавшего 17 февраля отовсюду, словно были написаны для этого момента. К утру четверга, по версии западных СМИ, российские войска уже ждали в Киеве. Однако на войну они опять не явились, явно поставив по числу прогулов мировой рекорд. Так что Украина, несмотря на пророчества иностранных журналистов, действительно, не вмерла.

Теперь на Украине даже праздник такой есть - день единства. Зеленский подписал указ накануне гипотетического российского вторжения, повелев всем вывесить флаги и петь государственный гимн. Очевидно, чтобы уже окончательно запугать агрессора.

Пели и плясали украинцы почти сутки. Выкладывали из бюджетников трезубы. Облачались в вышиванки и шаровары. Сам Зеленский принял участие в церемонии поднятии государственного стяга, которая почему-то проходила на территории аэропорта Борисполь, ставшего знаковым местом в преддверии мифической войны. Именно оттуда вереницей улетали частные джеты и чартеры, увозящие местных олигархов и депутатов за украинский кордон. Впрочем, некоторые состоятельные граждане все-таки остались, вывезя только семьи.

Однако пока журналисты и политики надували щеки, обещая бороться за Украину до конца, здравомыслящие украинцы все же воспринимали ситуацию с юмором.

В забавный конфуз попали и журналисты международного агентства "Рейтер". На одном из балконов гостиницы "Украина" в центре Киева они установили камеру, чтобы в прямом эфире транслировать ракетные удары по украинской столице. В итоге вместо этого в кадр попал дрон с объявлением "продам гараж" и номером российского посольства.

Потом этот стрим и вовсе пришлось прервать, потому как никакого вторжения, так и не случилось. В связи с чем британскому изданию "Сан" втихаря пришлось даже подтереть заголовок. Еще накануне этот таблоид уверял, что русские придут на Украину именно 16 февраля. Спустя сутки формулировки были уже более расплывчатые: "Повышенная готовность. Россия готова в любой момент вторгнуться на Украину, нанеся массированный ракетный удар и направив 200 000 военнослужащих, утверждает разведка США".

И она, похоже, села в лужу, заявил президент Чехии Милош Земан, комментируя ситуацию вокруг Украины. Причем, это происходит далеко не в первый раз. Достаточно вспомнить Ирак и оружие массового поражения, которое там не нашли. Ситуацию в Кабуле, который боевики, опять же, по версии разведки США, не должны были захватить так стремительно. Теперь вот и по поводу точной даты российского вторжения на Украину в Вашингтоне дали заднюю.

"Не думаю, что вы слышали, о том, что мы с какой-либо трибуны называли точный день вторжения. В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время", - заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

Справедливости ради нужно заметить, что это действительно так. Информацию про точную дату вторжения понесли именно американские СМИ, лишь ссылаясь на Байдена. Он же под запись точных дат никогда не называл. Что, впрочем, не снимает ответственности с американского президента, на которого некоторые предприимчивые украинцы уже готовятся подать в суд.

"Готовлю иск в международные суды на Байдена: за нанесённую мне душевную и психологическую травму его паническими и провокационными речами о нападении Путина и войны с Россией", - заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

На самом деле, самой Украине отнюдь не до смеха. Вашингтон окрестил ее одним из самых опасных мест на земле, перевезя посольство во Львов и призвав своих граждан покинуть эту страну. Примеру Штатов последовали и другие государства, включая даже Афганистан. На этом фоне из нищей Украины утекло свыше 12 миллиардов долларов. Курс гривны пошел на взлет. А экономика залегла.

"Скажите, пожалуйста, как так получается? Экономика России, против которой весь мир, не пострадала. Экономика Украины, которую поддерживает весь мир, лежит", - сказал украинский журналист Дмитрий Спивак.

И это ещё не конец. Потому как очередного российского вторжения на Украину ждут теперь 20 февраля. Первыми, что довольно неожиданно, об этом сообщили эстонские разведчики. А потом подтянулись и западные СМИ.

В Москве, вероятно, уже устав комментировать весь этот бред, решают сыграть на опережение, используя те же методы. "Пусть Британия теперь докажет, что не собирается ни на кого нападать, что у нее нет таких намерений. Ведь именно британский боевой эсминец бороздил Черное море и вторгся в российские территориальные воды. Это было, правда, в июне 21-го года. Но у нас сейчас появилось стойкое ощущение. Возможно, Британия хочет на нас напасть. Возможно, это была репетиция. Надо бы объясниться", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кстати, того же украинцам стоит потребовать и от Зеленского, который обещал им закончить войну на юго-востоке. Однако за два с лишним года так и не сделал ничего в плане выполнения минских соглашений, которые являются залогом мира на украинской земле. Об этом сегодня говорили президенты России и Белоруссии, касаясь ситуации на Донбассе.

"Констатировали с президентом Белоруссии, что залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг этой страны является выполнение минских договоренностей. Все, что нужно Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта. И чем раньше это произойдет, тем лучше. К сожалению, прямо сейчас мы, напротив, наблюдаем обострение ситуации на Донбассе", - заявил Путин.

Уже вторые сутки на окраинах Донецка слышны взрывы, похожие на удары крупнокалиберной артиллерии. Ни о каком режиме тишины уже нет и речи. Обстановка накалилась на всей линии соприкосновения.

Глава ЛНР Леонид Пасечник и ДНР Денис Пушилин выступили с экстренным обращением к жителям Донбасса, объявив эвакуацию. Людей обещают обеспечить всем необходимым. Кроме того, созданы условия для быстрого перехода границы с Россией. В Ростовской области уже заявили, что готовы принять жителей Донбасса.

Александр Панюшкин, Петр Вершинин, Антон Нагорный, "В центре событий", "ТВ Центр".

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