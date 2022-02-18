В Сибири прошли учения с привлечением С-300

Всего было задействовано около 100 единиц военной техники

В Красноярском крае прошли учения с расчетами системы ПВО С-300 "Фаворит". Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

К учениям сил противовоздушной обороны ЦВО было привлечено около ста единиц военной техники, в том числе узлов обнаружения и целеуказания, мобильных командных пунктов, радиолокационных станций и пусковых установок зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит". Участие принимали свыше 300 военнослужащих.

С-300 успешно обнаружили, распознали и осуществили условное уничтожение примерно 50 воздушных судов "противника" на высоте от 8 до 11 км. Действия расчетов ПВО осложнялись плотной воздушной обстановкой — в период учебно-боевой работы радиолокационные станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что плановые учения сил стратегического сдерживания пройдут в России в субботу, 19 февраля. Учения пройдут под руководством верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации Владимира Путина. В ходе учений будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

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