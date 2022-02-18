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Лавров призвал Запад к диалогу "по понятиям"

15:06
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Эти "понятия" должны соблюдаться на международном уровне

Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства по безопасности. Об этом в интервью RT заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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"Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие - "пацан сказал - пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны соблюдаться и на международном уровне", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия не может довольствоваться обещаниями, нужны четкие, задокументированные гарантии.

"Мы договаривались с госсекретарем США Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы", - уточнил глава МИД.

Как заметил Лавров, Россия не готова обсуждать отдельно безопасность Украины, только всего региона. Минские соглашения же Москва считает безальтернативными. Кроме того, с российской стороны была подчеркнута серьезная озабоченность продолжающимися заявлениями официального Киева о том, что они не будут вести прямой диалог с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Это прямой вызов", - указал министр.

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