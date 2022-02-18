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Биофизик объяснила принцип действия тест-системы для назальной вакцины от COVID-19

15:57
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Эта система будет определять мукозальный иммунитет

Тест-система, разработанная для оценки иммунитета после введения назальной вакцины от коронавируса, будет определять мукозальный иммунитет. Об этом рассказала врач-биофизик Нелли Соседова.
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Мукозальный иммунитет — это подсистема иммунитета, которая реализует свое протективное действие за счет клеток в тканях человека. Нередко его называют местным иммунитетом.

По мнению Соседовой, с помощью тест-системы, вероятнее всего, нельзя будет выяснить, болел ли человек раньше COVID-19, а также вакцинировался ли он "Спутником V".

Дело в том, что интраназальная вакцина – привычный всем спрей для носа – приводит к тому, что мукозальный иммунитет появляется в носу и горле. Носоглотка является воротами для инфекции, поэтому мукозальный иммунитет именно в этом месте нужен человеку. Если там будут повышенные защитные функции, то вероятность проникновения COVID-19 в организм существенно сократится, пояснила специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о разработке тест-системы для определения иммунитета после назальной вакцины от коронавируса. Благодаря этой системе "иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", отметил эксперт.

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