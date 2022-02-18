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Москва отказалась обсуждать безопасность Украины в отрыве от всего региона

15:27
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Гарантировать безопасность должны документы, подписанные на высшем уровне

Гарантии безопасности Украины в отрыве от всего региона, как это предлагает ее президент Владимир Зеленский, Москва не намерена. Смысл российской инициативы - обеспечение безопасности Европы в целом, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Не безопасность Украины - просто потому, что Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, - а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ", - заявил Лавров на пресс- конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.

Российский министр подчеркнул, что основой должны стать документы, подписанные на высшем уровне, отражающие принцип неделимости безопасности во всей полноте, передает ТАСС. Лавров напомнил недавнее высказывание Владимира Путина: президент России заявил, что обеспечение безопасности Украины за счет ее вступления в НАТО неприемлемо для Москвы, это будет прямым покушением на безопасность самой Российской Федерации.

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