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Лукашенко пошутил о визитах к Путину "западной элиты"

15:26
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Лидеры в пятницу проводят переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным пошутил, что разбавит своим визитом встречи с западной элитой.
Путин отметил прогресс в строительстве Союзного государства

"Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми. Есть, действительно, о чем поговорить", - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

В пятницу президенты России и Белоруссии проводят переговоры в Москве. По словам Путина, 2021 год был достаточно продуктивным с точки зрения двустороннего сотрудничества, страны серьезно продвинулись в области строительства Союзного государства.

Ранее было объявлено, что на повестке дня - развитие стратегического партнерства и союзничества, обеспечение национальных интересов России и Белоруссии.

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