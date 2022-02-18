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В Москве распустились подснежники

15:39
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В городе сохраняется аномально теплая погода

На фоне аномально теплой погоды в столичном регионе ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова "Аптекарский огород" зацвели подснежники. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказали сотрудники сада.
В середине февраля москвичей ждёт апрельская погода

Увидеть первые цветы весны можно у главного входа в Теневом саду.

Всего на территории "Аптекарского огорода" растут шесть видов подснежников: Воронова, складчатый, Элвиса, снежный, альпийский и ризейский. Большинство видов цветут зимой, некоторые — ранней весной и поздней осенью. сообщается в Telegram-канале сада.

Между тем на Москву надвигается мощный циклон "Иления". Он принесет с собой штормовой шквалистый ветер до 20 метров в секунду и залповые ливни. Еще одно испытание — атмосферное давление. Оно будет сильно падать — с 740 до 723 миллиметров ртутного столба.

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