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Диверсанты пытались устроить взрыв на химзаводе в ДНР

15:54
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В ДНР заявили, что диверсанты говорили на польском языке

Диверсию на крупном химзаводе предотвратила Народная милиция ДНР. Злоумышленники пытались подорвать емкость для хранения аммиака на предприятии "Стирол" в Горловке.

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"По информации, полученной от МГБ ДНР, сегодня, около 04:00 утра в городе Горловка группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе "Стирол". Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов", - цитирует сообщение милиции Донецкое агентство новостей. Охраннику оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

Также предотвращена попытка подрыва диверсантами ВСУ емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки. Пресечена попытка проникновения на территорию республики еще двух диверсионных групп под Горловкой, есть потери среди украинских боевиков. Перехвачены переговоры диверсантов, они говорили на польском языке. Таким образом, подтверждается информация о присутствии групп польских наемников в Донбассе, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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