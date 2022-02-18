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Путин променял полуфинал олимпийского хоккея на переговоры с Лукашенко

15:50
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Главы государств встретились в Москве

Президент России Владимир Путин не будет смотреть трансляцию полуфинального матча российской мужской сборной по хоккею на Олимпиаде-2022. Об этом в пятницу, 18 февраля, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля напомнил, что Путин принимает в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидеры двух государств проводят переговоры.

— Что, они все бросят, чтобы посмотреть хоккей? — цитирует Пескова ТАСС.

Матч сборных России и Швеции по хоккею в рамках ОИ-2022 начнется 18 февраля в 16:10. Команды поборются за путевку в финал олимпийского турнира. Первый участник финального матча определился ранее, это сборная Финляндии.

Россия является действующим олимпийским чемпионом по хоккею.

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