Зеленского уличили в желании эвакуировать семью с Украины

Однако это может быть фейком

На Западе упорно не хотят замечать агрессивные действия Киева на юго-востоке страны. Оно и понятно - сейчас руководителям зарубежных стран застит глаза придуманное ими же "российское вторжение на Украину". И их не убеждают кадры возвращения российских подразделений в места постоянной дислокации по завершении участия в плановых учениях.

Преодолев сотни километров, мотострелковые соединения Южного Федерального округа возвращаются из Крыма к местам постоянной дислокации. Первые эшелоны с личным составом и техникой уже прибыли в Чечню и Дагестан.

"В рамках учений все поставленные задачи были выполнены. В данный момент совершили марш с полигона в пункт постоянной дислокации", - сообщил командир взвода Игорь Ляхов.

Подобные кадры Минобороны публикует едва ли не ежедневно, тем самым подтверждая прежние заявления Москвы о том, что после окончания плановых учений войска вернут на место. Однако Запад в это по-прежнему не верит, считая отвод российских военных фейком.

"Это заявление сопровождалось подготовленными Кремлём видеороликами, на которых, как они утверждали, было запечатлено, как танки и другая тяжёлая техника покидают приграничные районы на железнодорожном транспорте. Официальные лица США теперь считают, что это была попытка замаскировать истинные намерения России в регионе", - пишут СМИ.

А ими, как пишут западные СМИ и без устали твердят политики, является вторжение на Украину. Его ждали 16 февраля. Однако разведка США в очередной раз села в лужу. Теперь там считают, что Россия нападет уже после 20-го. Хотя даже в Киеве утверждают, что никаких предпосылок к этому не было и нет.

"Их там 129 тысяч наземного компонента, а вместе с авиацией и морским контингентом - 149 тысяч. Сейчас могут быть разные даты и сценарии вторжения, но ВСУ все просчитали и готовы к ним. Вероятность вторжения оценивается как невысокая", - отметил министр обороны Украины Алексей Резников.

При этом Украина тоже проводит учения. За их ходом накануне наблюдал президент, на глазах которого случился небольшой конфуз. Водители украинского танка и БМП не смогли разъехаться из-за неразберихи. Обсуждают сейчас на Украине и запись, которая появилась в сети. На ней человек, голос которого похож на голос Зеленского, обсуждает с неизвестным возможные варианты эвакуации своей семьи.

- Слушай, организуй, чтобы моих за границу вывезли.

- Сегодня?

- Да, да, сегодня, завтра! 16 же не напали, но черт его знает. Мне так спокойнее.

- А есть новая?

- Партнеры говорят, 22 февраля. Олимпиада эта китайская закончится и...

- Понял.

- Организуй, в Испании, ну или где сейчас тепло. Может на Карибы? Папа будет орать, ну, ничего, я его успокою. И о своих подумай.

- Спасибо. А супругу вывозим?

- Нет пока. Журналисты эти конченые за ней следят. Пусть тут посидит пока.

Больше, конечно, похоже на фейк, заказанный кем-то из украинских олигархов или конкурентов Зеленского, которому эта запись наносит серьезный политический урон. По другой версии, подобное могли состряпать и западные спецслужбы в качестве подтверждения вранья о подготовке российского вторжения. Ведь эту тему западные СМИ и политики продолжают разгонять.

"Лидеры Франции и Германии - слабые люди до глубины души. Но наши лидеры и лидеры других стран ЕС не должны дрогнуть. Москве уже угрожают сокрушительными санкциями, если она вторгнется. Теперь же мы должны ввести их, если Путин не уложится в отведенный срок для вывода войск с границ Украины", - пишут СМИ.

Понятно, что это лишь сотрясание воздуха. И Москва будет поступать так, как считает нужным, перемещая свои войска на собственной территории и проводя учения. При этом в Кремле еще раз подчеркнули, что рассчитывают на продолжение диалога с США по поводу мер стратегической безопасности. Хотя ответ Вашингтона, конечно, не устроил Россию. Впрочем, это вовсе не повод опускать руки.

"Мы убеждены, что можно искать другие пути обеспечения безопасности не только Украины, но всех стран этого региона, включая РФ. И поиск этих путей, является частью нашей инициативы, которую мы обсуждаем с США. И которая предполагает, отнюдь, не односторонние уступки РФ. А предполагает согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех", - заявил Лавров.

В ближайшее время министр иностранных дел России и госсекретарь США могут провести на этот счет очередные переговоры. На них, говорят эксперты, наверняка будет затронута и тема Донбасса.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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