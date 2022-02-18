Собянин отметил темпы строительства северо-восточного участка БКЛ метро

Станция "Марьина Роща" БКЛ войдет в тройку самых глубоких в столичном метро

Строительство Северо-Восточного участка Большой кольцевой линии метро вышло на финишную прямую. В пятницу ход работ на станции "Марьина Роща" проверил мэр Москвы. Эта платформа станет одной из самых глубоких в столице, она строится закрытым способом. Длина эскалатора составит 130 метров. До конца года также планируют завершить работы и на одноимённой станции МЦД-2.

Одна из самых сложных станций большой Кольцевой линии. "Марьина Роща" полностью возводится в закрытом контуре. Глубоко под землей, на платформу будут вести самые длинные эскалаторы в Москве. Сегодня их тестовый запуск оценил мэр Москвы.

"Это одна из самых сложных станций. Она вся строится в закрытом контуре под землей и это означает самые сложные и тяжелые работы. Она находится в топе трех самых глубоких станций города Москвы. И самый длинный эскалатор, который ведет сюда - 130 метров! Таких станций с такой сложностью в Москве практически не строилось. Поэтому, чтобы часть помещений вынести наружу, построен большой вестибюль - один их самых больших в Москве", - рассказал Собянин.

Сейчас здесь вовсю идут отделочные работы. На новой станции большой Кольцовой линии будет всего один вестибюль. Зато какой! Дизайн разрабатывали лучшие архитекторы. Стиль - эстетика фарфора. Пол выкладывают гранитной плиткой, а стены украшают зеркальными сферами - оригинальная деталь новой станции.

Вестибюль станции выходит на Шереметьевскую улицу и 2-ю улицу Марьиной Рощи, к жилым домам и остановкам наземного транспорта. Активная отделка платформы будущей станции начнется с мая. Пока же метростроевцы завершают основные работы. Им пришлось переложить множество коммуникаций для строительства станции. И даже замораживать землю.

"Перед началом строительства грунты морозят, чтобы исключить попадания воды. Пробуриваются скважины, туда подается реагент и замораживается, дальше проходит наклонный ход", - рассказал руководитель контракта АО "Мосметрострой" Алексей Исайкин.

"Марьина Роща" входит в северо-восточный участок Большой кольцевой линии. здесь же будет сформирован крупный транспортный узел, так как новая станция будет взаимодействовать с несколькими другими линиями транспорта. Это Люблинско-Дмитровская линия метрополитена, это МЦД-2 и будущий МЦД-4.

Из 7 станций 4 построены, 3 готовятся к сдаче Готовность участка составляет 86%. Полностью пройдены перегонные тоннели. В строительстве находятся 3 станции – "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща". Совсем скоро Большая кольцевая линия сомкнется, в прошлом году были запущены 22 станции.

"Еще осталось 10 станций, которые находятся в стадии интенсивного строительства. Большая часть строительных работ сделана. До конца года по всем 10 станциям основные строительные работы должны быть также закончены. Один из важнейших участков - это северо-восточный участок", - сообщил Собянин.

Открытие северо-восточного участка Большой кольцевой линии улучшит транспортную доступность почти для миллиона жителей прилегающих районов Москвы. Кроме этого, недавно построенная Некрасовская линия наконец-то полноценно интегрируется в сеть Московского метрополитена.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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