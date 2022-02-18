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Песков назвал причину высылки зампосла США из России

16:21
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Это ответная мера

Москва предпринимает ответные шаги на действия Вашингтона в отношении сотрудников российских дипмиссий. Одним из таких шагов и стала высылка заместителя посла США в России Барта Гормана, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Это не может быть мерой, которая является актом, провоцирующим что-то. Это ответ на провокацию", – заявил Песков.

Как сообщалось ранее, Москва потребовала, чтобы заместитель посла США в России Барт Горман покинул страну. Отмечалось, что это ответ на высылку из Вашингтона советника-посланника российского посольства.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал о гонениях, которые продолжаются в США против российских дипломатов. Антонов подчеркивал, что в этой ситуации Москва оставляет за собой право на ответные действия. В МИД России также заявили, что ответственность за сокращение персонала дипмиссий лежит не на Москве, передает РИА Новости.

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