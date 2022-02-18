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ДНР начала массовую эвакуацию мирных жителей на территорию России

16:51
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Эвакуированных разместят в Ростовской области

Мирные жители Донецкой народной республики массово выезжают на территорию России. Эвакуацию объявили власти ДНР. Сообщается, что места для приема эвакуированных подготовлены в Ростовской области.

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"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Руководителям предприятий и учреждений поручено организовать выезд семей сотрудников. А штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Глава ДНР заверил, что эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

Пушилин призвал земляков отнестись с понимание к действиям руководства республики. Он подчеркнул, что это временная мера, которая сохранит здоровье и жизнь людей, передает Донецкое агентство новостей. Отмечается, что решение об эвакуации населения власти ДНР приняли в ожидании наступления ВСУ.

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