ДНР начала массовую эвакуацию мирных жителей на территорию России

Эвакуированных разместят в Ростовской области

Мирные жители Донецкой народной республики массово выезжают на территорию России. Эвакуацию объявили власти ДНР. Сообщается, что места для приема эвакуированных подготовлены в Ростовской области.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Руководителям предприятий и учреждений поручено организовать выезд семей сотрудников. А штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Глава ДНР заверил, что эвакуированные будут обеспечены всем необходимым.

Пушилин призвал земляков отнестись с понимание к действиям руководства республики. Он подчеркнул, что это временная мера, которая сохранит здоровье и жизнь людей, передает Донецкое агентство новостей. Отмечается, что решение об эвакуации населения власти ДНР приняли в ожидании наступления ВСУ.

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