Погибшая на востоке столицы проигнорировала меры безопасности при чистке крыши

Она не обратила внимания на предупреждения дежурного и прохожих

В пятницу на востоке Москвы по адресу 13-ая Парковая улица, дом 11 проводились работы по очистке водоприемных желобов и воронок системы наружного водостока.

Работы проходили с выполнением всех необходимых охранных мероприятий: участок проведения работ был огорожен двумя линиями ограждений, на земле было организовано дежурство.

Не обращая внимания на предупреждения дежурного и прохожих, женщина быстро пересекла обе линии ограждения и прошла в зону производства работ. От полученных в результате падения счищаемой с желобов наледи травм женщина скончалась.

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