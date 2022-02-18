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ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения в Россию. Главное

18:09
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В регионе накаляется обстановка

Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации населения ДНР в Россию. В видеообращении глава самопровозглашенной республики заявил, что принял такое решение в связи с тем, что Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст военным приказ о наступлении на Донбасс. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способных держать в руках оружие, встать на защиту республики.

Уже вторые сутки на окраинах Донецка слышны взрывы, похожие на удары крупнокалиберной артиллерии. Ни о каком режиме тишины уже нет и речи. Обстановка накалилась на всей линии соприкосновения. Глава ДНР Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к жителям Донбасса.

"В последние месяцы мы ежедневно фиксируем наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня "Смерч", "Ураган", реактивных комплектов NLAW, а также "Джавелинов" и "Стингеров" по всей линии соприкосновения. Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик", - заявил Пушилин.

Этим утром, по сообщениям из Донецкой и Луганской народных республик, начались самые активные за последние месяцы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины. Повреждены ряд объектов гражданской инфраструктуры. Обострение совпало с рабочей поездкой Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе.

Кроме обстрелов Донбасса, Украина пытается забросить туда диверсантов. На этом видео как раз - бой народной милиции ДНР и диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

В ДНР заявляют, что предотвратили взрыв диверсантами ёмкостей с хлором и аммиаком в Горловке. Химикаты используются в очистных сооружениях и при производстве удобрений. При этом в Народной милиции утверждают, что диверсанты говорили на польском языке. Двое были убиты, трое ранены. Провокация провалилась. Именно о химической атаке накануне говорил госсекретарь Блинкен в ООН и, видимо, украинская сторона попыталась взорвать химические объекты под Донецком. В республиках дают понять, что их вооруженные силы способны дать отпор. Однако гражданское население решено эвакуировать.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан", - сообщил Пушилин.

Всех эвакуированных обещают обеспечить всем необходимым. Кроме того, созданы условия для быстрого перехода границы с Россией. В Ростовской области уже заявили, что готовы принять жителей ДНР.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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