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Луганск вслед за Донецком объявил массовую эвакуацию населения в Россию

17:25
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Способных держать оружие призвали встать на защиту своей земли

Власти Луганской народной республики объявили эвакуацию населения на территорию России. С заявлением выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

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"С целью недопущения жертв среди мирного населения призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний… в кратчайшие сроки выехать на территорию Российской Федерации", - заявил Пасечник.

Главам территорий, правоохранительным органам и чрезвычайным службам поручено обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и доставку населения к пунктам пропуска на российской границе. Пасечник заверил, что Россия обеспечит прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.

Глава республики сообщил, что, по данным разведки, ожидается прорыв украинских войск вглубь территории ЛНР. Пасечник привал всех мужчин, способных держать оружие, встать на защиту своей земли, передает Луганский информационный центр. Ранее с аналогичным заявлением выступил лидер ДНР Денис Пушилин.

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