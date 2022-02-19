ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России госпитализировано 15062 больных коронавирусом

11:21
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Уровень заболеваемости снижается

За сутки в России госпитализировано 15 062 больных коронавирусом, всего зафиксировано 179 147 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 15 199 720 человек с COVID-19, умерло 344 755 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Названа болезнь, способная ослабить иммунитет к коронавирусу

В Москве госпитализировано 883 человека, зарегистрировано 6 874  новых больных, всего в столице 2 657 801 инфицированный, скончался 40 531 пациент. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

С последствиями перенесённого коронавируса столкнулись 79% переболевших россиян, выяснил ВЦИОМ. 49% опрошенных граждан заметили, что у них нарушились вкус и обоняние, еще 38% называли среди последствий заболевания общую слабость. 80% россиян никак не реагировали на появившиеся симптомы, 20% приняли меры и занялись своим здоровьем.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Врачи инфекционного отделения больницы
Врачи инфекционного отделения больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.