За сутки в России госпитализировано 15062 больных коронавирусом

Уровень заболеваемости снижается

За сутки в России госпитализировано 15 062 больных коронавирусом, всего зафиксировано 179 147 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 15 199 720 человек с COVID-19, умерло 344 755 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 883 человека, зарегистрировано 6 874 новых больных, всего в столице 2 657 801 инфицированный, скончался 40 531 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

С последствиями перенесённого коронавируса столкнулись 79% переболевших россиян, выяснил ВЦИОМ. 49% опрошенных граждан заметили, что у них нарушились вкус и обоняние, еще 38% называли среди последствий заболевания общую слабость. 80% россиян никак не реагировали на появившиеся симптомы, 20% приняли меры и занялись своим здоровьем.

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