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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 35 тысяч человек

13:22
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Учёные заговорили о шестой волне COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 35 764 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 398 976.
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в Москве

Российские учёные прогнозируют, что шестая волна коронавируса начнётся летом 2022 года. Она может совпасть с началом отпускного сезона. Между тем, часть западных специалистов утверждают, что после нынешнего всплеска заболеваемости коронавирус превратится в сезонную болезнь и отступит.

По данным на 19 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 15 199 720 пациентам, умерли с начала пандемии 344 755 человек. В Москве больных зарегистрировано 2 657 801, в мире более 421 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 5,8 миллиона человек.

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