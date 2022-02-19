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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 422 миллиона

18:31
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Темпы заболеваемости не снижаются

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 422 миллиона, скончались от осложнений болезни более 5,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более 12 миллионов.
Доминикана отменила все коронавирусные ограничения

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 78,4 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 934 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 42,8 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 28 миллионов инфицированных. На четвёртом месте находится Франция с 22,3 миллиона больных. Замыкает пятёрку Великобритания, там с начала пандемии заразились коронавирусом более 18,6 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано в Вануату - всего семеро инфицированных.

В Австрии постепенно снимают запреты на въезд туристов. С 22 февраля российским гражданам можно будет въезжать в страну при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Ранее несколько европейских стран также смягчили действующие ограничения.

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