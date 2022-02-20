В России госпитализированы с коронавирусом ещё 10 372 человека

В регионах сняты некоторые ограничения

За сутки в России госпитализировано 10 372 больных коронавирусом, всего зафиксировано 170 699 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 15 370 419 человек с COVID-19, умерло 345 500 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 699 человек, зарегистрировано 6 388 новых больных, всего в столице 2 664 189 инфицированных, скончались 40 615 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Американские учёные выяснили, что коронавирус представляет опасность для психического здоровья людей. После перенесённого заболевания около 35% людей страдали тревожными расстройствами или испытывали депрессию. Также переболевшие жаловались на проблемы со сном, забывчивость и спутанность сознания.

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