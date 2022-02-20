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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 19 тысяч человек

11:29
  • воскресенье
  • 20 февраля 2022

В России разрабатывают ещё одну вакцину от COVID-19

За прошедшие сутки в Москве выздоровел ещё 19 481 человек с диагнозом коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 2 418 457.
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В Центре имени Гамалеи разрабатывается новая вакцина от коронавируса. В ней будут содержаться вирусоподобные частицы, и она защитит от нескольких вариантов вируса.

Препарат планируется сделать двухкомпонентным. Это необходимо, чтобы размножить клетки памяти и повысить специфичность антител.

По данным на 20 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 15 370 419 пациентам, умерли с начала пандемии 345 500  человек. В Москве больных зарегистрировано 2 664 189, в мире более  423 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 5,8 миллиона человек.

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