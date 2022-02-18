В Госдуме подтвердили готовность России принять эвакуируемых из Донбасса

Все подготовлено

В России все подготовлено к тому, чтобы принять эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. Заявления, подобные тем, которые прозвучали в республиках Донбасса, на пустом месте не делаются, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Ростовской области Вячеслав Никонов.

"Естественно, что все подготовлено к этому, подобные заявления ведь не делаются на ровном месте. И как депутат от Ростовской области могу подтвердить, что готовность существует", - цитирует Никонова РИА Новости.

По словам Никонова, Россия всегда поможет своим людям. Неважно при этом, являются ли они российскими гражданами – их надо спасать от возможного геноцида. Руководство ДНР и ЛНР 18 февраля объявили о начале массовой эвакуации населения в Россию. Причина – угроза вторжения украинской армии на территорию самопровозглашенных республик.

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