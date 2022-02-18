Лукашенко: мы на пороге конфликта, способного затянуть весь континент

Запад игнорирует российские озабоченности в области безопасности

О несоблюдении Киевом Минских соглашений говорили в пятницу на встрече в Кремле Владимира Путина и Александра Лукашенко. Оба лидера отметили новое обострение на юго-востоке Украины. Они отметили, что это происходит при попустительстве ряда зарубежных стран. Как указал Владимир Путин, Запад игнорирует и российские озабоченности в области безопасности.

"США и другие члены альянса пока не настроены, к сожалению, адекватно воспринимать эти три стержневых элемента нашей инициативы. В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, ракет средней и меньшей дальности, военной транспарентности, которые Россия не против обсуждать. Мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет", - сказал Путин.

"Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть, как воронку, практически весь континент. Мы видим сегодня во всей красе безответственность и, уж простите за прямоту, скудоумие ряда западных политиков, не поддающееся логике, разумному разъяснению поведение руководителей стран-соседей, их прямо-таки болезненное желание пройтись по самому краю", - отметил Лукашенко.

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