Лукашенко подготовил ассиметричный ответ на агрессию Запада

Белоруссия войны не хочет, но готова к адекватным действиям

Белоруссия не хочет войны. Однако, если кому-то неймется, Минск готов ответить ассиметрично, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, речь идет о защите народа.

"Мы не хотим войны, но, если кому-то неймется, ответ будет совершенно ассиметричный. Наверно, все в мире это понимают. И в этом направлении, защищая безопасность своих народов и свои государства, мы будем действовать адекватно", - сказал Лукашенко после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве обсудили проблемные вопросы.По словам Лукашенко, их становится все меньше в отношениях двух стран, но они все еще есть. Лидеры поговорили о мерах по поддержке экономики, укреплению финансовой стабильности, развитию кооперации, передает РИА Новости.

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