В ЛНР началась эвакуация детских домов и интернатов

В республике уверены, что дети скоро вернутся
Эвакуация детских домов и школ-интернатов началась в самопровозглашенной Луганской народной республике. Детей перевозят на территорию России, сообщил глава Минобразования ЛНР Андрей Лустенко.
"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние - я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты… на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - приводит заявление министра Луганский информационный центр.
Ранее к населению обратился глава ЛНР Леонид Пасечник. Он сообщил, что ВСУ планируют прорыв вглубь территории республики и призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. С аналогичным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram