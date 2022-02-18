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В ЛНР началась эвакуация детских домов и интернатов

18:57
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В республике уверены, что дети скоро вернутся

Эвакуация детских домов и школ-интернатов началась в  самопровозглашенной Луганской народной республике. Детей перевозят на территорию России, сообщил глава Минобразования ЛНР Андрей Лустенко.

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"Все образовательные организации, в которых постоянно проживают несовершеннолетние - я имею в ввиду прежде всего детские дома и школы-интернаты…  на необходимое и, я уверен, непродолжительное время, будут эвакуированы на территорию Российской Федерации", - приводит заявление министра Луганский информационный центр.

Ранее к населению обратился глава ЛНР Леонид Пасечник. Он сообщил, что ВСУ планируют прорыв вглубь территории республики и призвал жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. С аналогичным заявлением выступил глава ДНР Денис Пушилин.

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