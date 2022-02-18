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Сборная России вышла в финал хоккейного турнира Олимпиады в Пекине

19:22
  • пятница
  • 18 февраля 2022

В непростом матче россияне обыграли шведов

Вторым финалистом  хоккейного турнира Олимпиады-2022 стала российская команда. Россияне обыграли в полуфинальном матче сборную Швеции. Итоговый счет – 2:1 в пользу команды ОКР.

Определился первый финалист олимпийского хоккейного турнира
Российские хоккеисты сыграют со шведами в полуфинале олимпийского турнира

Счет в игре открыли российские хоккеисты. На 15-й секунде второго периода Антон Слепышев получил шайбу слева, сместился в центр и обыграл вратаря шведов – 1:0. Игроки "Тре крунур" в третьем периоде отыгрались. На седьмой минуте шайбу в ворота российской команды забросил Антон Ландер.

Основное время матча завершилось ничьей. Овертайм также не принес успеха ни одной из команд. Победитель определился в серии буллитов, где россияне были точнее. В финале российские хоккеисты встретятся с финнами, которые в полуфинальном матче победили словаков, передает Sportbox.ru. Финальная игра Россия-Финляндия начнется 20 февраля в 7:10 по московскому времени.

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