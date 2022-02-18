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Путин поручил кабмину обеспечить выплату помощи беженцам из Донбасса

19:55
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Президент направил в Ростовскую область врио главы МЧС

Президент России поручил правительству оказать финансовую помощь беженцам из Донбасса. Владимир Путин также направил в Ростовскую область врио главы МЧС Александра Чуприяна, который должен организовать работы по приему и размещению эвакуированных. За помощью в связи с непредвиденным наплывом беженцев к главе государства обратился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Президент России поручил правительству… срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

18 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об эвакуации жителей республик на территорию России. Причина – нарастающая угроза боевых действий. По данным Пушилина, украинский президент Владимир Зеленский готовится отдать приказ ВСУ перейти в наступление в Донбассе, передает ТАСС.

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