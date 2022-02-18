Запад позволяет Киеву бесконечно затягивать минский процесс

На Украине не хотят слышать об особом статусе Донбасса

Осознав, что сама по себе Россия никуда вторгаться не намерена, западные пресса и политики попытались зайти с другой стороны. Они наконец услышали Киев, который уже давно и настойчиво предлагает если не отказаться совсем от минских соглашений, то хотя бы переписать их с нуля - естественно, в пользу украинской стороны. Да, на словах пока все говорят, что альтернативы "Минску" нет, но на деле никто не намерен принуждать Киев к выполнению взятых на себя обязательств. Более того, всё чаще ответственность за них пытаются переложить на Россию, которая, напомним, вообще-то лишь гарант соглашений, а никак не их участник.

Кадры из пригорода Донецка. На Донбассе снова слышны взрывы. Ситуация с четверга резко ухудшается на всей линии соприкосновения. По территории республик выпущено более 60 мин и 90 снарядов гранатомета. В сети появилось видео - украинские военные перебрасывают ракетные комплексы "Точка У" к линии соприкосновения. Якобы при обстрелах Донбасса подразделения ВСУ начали использовать противотанковые ракетные комплексы. Те самые, что получили от запада для обороны. Применяется и другое оружие - брехня.

По всем украинским каналам раскручивается история, что ополченцы обстреляли детский сад. Но в ЛНР показали поврежденное здание на карте - по ней видно, что пробитая стена смотрит на позиции ВСУ. В Луганске всё это назвали фарсом, сфабрикованным специально для западной прессы. Кроме того, было отмечено, что реальная эскалация началась после отъезда Зеленского из Мариуполя, где он с видом верховного главнокомандующего проводил совещание на качающемся катере в Азовском море. Хотя двумя днями ранее обещал твердо встать на тропу мира.

"Президент Украины в наших переговорах меня вновь заверил, что законопроекты по особому статусу, по конституционной реформе, по избирательному праву будут представлены для обсуждения в минском формате", - заявил Олаф Шольц.

Это короткое заявление Олаф Шольц сделал в Киеве после переговоров с Владимиром Зеленским. По словам канцлера Германии, на столе во время обсуждения лежали некие проекты законов, которые необходимы для продвижения вперед Минского процесса. На следующий день Шольц прилетел в Москву на встречу с Владимиром Путиным.

"Президент Зеленский вчера твёрдо пообещал, что в рамках Трёхсторонней контактной группы, которая работает в рамках минского процесса, очень скоро будут представлены все предусмотренные законопроекты по статусу Восточной Украины, по изменению Конституции и подготовке выборов", - сказал Шольц.

Но будет ли это обещание выполнено? В нынешнем составе Верховная рада отказывается имплементировать минские соглашения. "Слуги народа" ничего не хотят слышать об особом статусе Донбасса. Юлия Тимошенко призывает парламент принять заявление о неприемлемости Минских договорённостей.

Тот, кто подписывал Минские соглашения - Петр Порошенко - теперь вообще призывает от них отказаться. Сам Зеленский в интервью украинской прессе подтвердил, что Шольц и Макрон во время визитов в Киев выражали желание, чтобы договоренности были выполнены. Но, по оценке самого украинского президента, соглашения составлены "бездарно". И никаких прямых переговоров с Донецком и Луганском не будет. Зеленский готов найти некий "новый формат" даже предлагает встретиться с Владимиром Путиным, но при этом Кремль не получает ответа, зачем нужен подобный саммит. Если не выполняются предыдущие договоренности. Пока ясно только одно: единственное, на что идет киевская власть - это минский процесс, утвержденный Совбезом ООН, в нынешнем виде похоронить. По мнению экспертов, украинские политики не станут давать Донбассу особый статус, потому что это окончательно изменит результаты госпереворота.

"Это невозможность следования прозападным курсом. То есть это обратное возвращение из нынешней гигантской антироссии в нормальную, пусть и не лояльную внеблоковую нейтральную Украину. Которая невероятно выгодна по геополитическим соображениям именно России. И естественно, Украине", - рассуждает Владимир Скачко.

Потому что Украина перестанет быть антироссийским полигоном. И, очевидно, поэтому и США, и Европа - на деле, а не на словах - позволяют Киеву бесконечно затягивать минский процесс. Сергей Лавров напрямую назвал это нечистоплотными попытками уйти от ответственности за "деятелей", подконтрольных западу.

По сути, Киев хочет решить вопрос Донбасса только силой. Уже не раз звучали заявления, что подписание соглашения в Минске позволило выиграть время для укрепления армии. А как, если не геноцидом, можно назвать умышленное истребление жителей Донбасса. Именно такая оценка прозвучала в России на самом высшем уровне.

Доказательств множество. На днях к ним добавились новые массовые захоронения, обнаруженные на Донбассе. СКР возбудил уголовное дело. Эксгумированы останки не менее 295 гражданских лиц, которые погибли в результате обстрелов со стороны украинских военных в 2014 году. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки эти сообщения назвала дезинформаций.

Несостоявшееся вторжение России и возвращение части армейских подразделений в места постоянной дислокации привело безудержному бахвальству украинских экстремистов. Снова слышны призывы взять Донбасс одолженным оружием. Впрочем, очевидно, что руководство России очень хорошо понимает опасность широкомасштабных военных провокаций со стороны Украины и готово к ним. Кроме того, защитить население Донбасса призвано обращение Госдумы к президенту с призывом признать Луганскую и Донецкую народные республики. В парламент выносилось два проекта - в одном предлагалось сначала проконсультироваться с МИДом, в другом - сразу обратиться к главе государства. И депутаты в открытом голосовании поддержали самый жесткий вариант.

Этот документ вызвал немедленную реакцию на Западе, посыпались угрозы новых санкций и обвинения в нарушении Минских соглашений. Россия не является стороной этих договорённостей, хотя в Кремле признали, что такой поступок не коррелируется с "Минском". Но это сильнейший козырь, который могут достать. Но пока он просто лежит на столе российского президента, и может не пригодится, если Украина будет играть честно.

Теперь Киеву, очевидно, отправлен сверхчеткий сигнал, что не стоит затягивать с мирным решением вопроса. Так что теперь дело за Украиной и ее патронами.

Пётр Вершинин, "В центре событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram