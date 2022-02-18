Москвичей предупредили об ухудшении погоды

Ожидается дождь со снегом и ветер

Мокрый снег с дождем и сильный ветер – такой будет погода в Москве 19февраля. Столичный департамент по делам ЧС и пожарной безопасности напоминает жителям Москвы об осторожности.

"С 9 часов утра с сохранением до конца суток 19 февраля по Москве ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с, дождь и мокрый снег", - сообщает департамент в Telegram.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим, избегать внезапных маневров. Москвичам советуют держаться подальше от высоких столбов, деревьев, электроприборов. В департаменте напоминают, что при неблагоприятных погодных условиях повышается вероятность образования пробок и аварий.

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