Скончался народный артист России Борис Невзоров

Ему было 72 года

Советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса в возрасте 72 лет. Эту информацию подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня (он) умер, ковид", - приводит ее слова ТАСС.

Борис Невзоров играл на сценах Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а также Малого театра.

На счету артиста – роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Русь изначальная", "Россия молодая", "Майор", "Дурак", "Главный конструктор".

Борис Невзоров в программе "Мой герой"

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