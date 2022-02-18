Скончался народный артист России Борис Невзоров

Ему было 72 года
Советский и российский актер, народный артист России Борис Невзоров скончался от последствий коронавируса в возрасте 72 лет. Эту информацию подтвердила директор Малого театра Тамара Михайлова.
"Сегодня (он) умер, ковид", - приводит ее слова ТАСС.
Борис Невзоров играл на сценах Театра имени Моссовета, Московского драматического театра имени К. С. Станиславского, а также Малого театра.
На счету артиста – роли в десятках фильмов и сериалов, среди которых "Русь изначальная", "Россия молодая", "Майор", "Дурак", "Главный конструктор".
Борис Невзоров в программе "Мой герой"Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram