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Раскрыта связь заражения COVID с употреблением алкоголя

21:06
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Риск подхватить инфекцию повышается

Ученые из Гейдельбергского университета в Германии заявили об опасности чрезмерного употребления алкоголя. Исследователи выяснили, что это повышает риск заражения коронавирусом.

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Во время исследования трем группам подопытных мышей вводился спирт в соответствии с различными формами алкоголизма у людей. Первая группа получала алкоголь инъекционно, вторая – посредством алкогольных паров, а третью резко лишили алкоголя для формирования синдрома отмены.

Затем  исследователи изучили изменения в генах, которые отвечают за проникновение SARS-CoV-2. Результаты показали, что спиртное прямо влияет на способность проникновения вируса в органы. Кроме того, употребление алкогольных напитков может снизить противовоспалительный эффект. Результаты исследования опубликованы на портале препринтов научных статей BioRxiv.

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