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Драги рассказал об обещании Путина увеличить поставки газа в Италию

21:42
  • пятница
  • 18 февраля 2022

Санкции против России не должны затрагивать энергетику

Санкции в отношении России, которые готовит ЕС, не должны касаться сферы энергетики, заявил премьер-министр Италии. По словам Марио Драги, Рим надеется донести свою точку зрения до Брюсселя.

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"Мы ведем обсуждение санкций с Евросоюзом и представили свою точку зрения. Мы считаем, что они должны касаться как можно более узкого числа отраслей и не включать сферу энергетики", - заявил на пресс-конференции итальянский премьер.

Драги также заявил, что получил от президента России заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию. Владимир Путин во время общения  с видными представителями итальянского бизнеса 26 января заверил их в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Российский лидер напомнил: благодаря заключенным долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, передает РИА Новости.

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