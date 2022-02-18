Драги рассказал об обещании Путина увеличить поставки газа в Италию

Санкции против России не должны затрагивать энергетику

Санкции в отношении России, которые готовит ЕС, не должны касаться сферы энергетики, заявил премьер-министр Италии. По словам Марио Драги, Рим надеется донести свою точку зрения до Брюсселя.

"Мы ведем обсуждение санкций с Евросоюзом и представили свою точку зрения. Мы считаем, что они должны касаться как можно более узкого числа отраслей и не включать сферу энергетики", - заявил на пресс-конференции итальянский премьер.

Драги также заявил, что получил от президента России заверения в готовности увеличить объем поставок российского газа в Италию. Владимир Путин во время общения с видными представителями итальянского бизнеса 26 января заверил их в надежности поставок российских энергоносителей на Апеннины. Российский лидер напомнил: благодаря заключенным долгосрочным контрактам Италия покупает российский газ по ценам ниже рыночных, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram