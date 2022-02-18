Зеленский напугал Вашингтон своим отъездом на Мюнхенскую конференцию

В Белом доме опасаются, что Москва "воспользуется шансом"

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена отъездом Владимира Зеленского из страны. Украинский лидер отправляется на Мюнхенскую конференцию по безопасности, его выступление запланировано на субботу. Однако в Белом доме считают, что момент для поездки выбран неподходящий.

"Администрация Байдена обеспокоена тем, что президент Украины Зеленский покидает свою страну на этих выходных, чтобы принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности, где он должен встретиться лично с вице-президентом Харрис", - написал корреспондент телеканала NBC News Питер Александр в Twitter.

18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили об эвакуации населения республик на территории России. Телеканал приводит слова чиновника в американской администрации: тот заявил, что "людей используют в качестве пешек, чтобы отвлечь мир от того факта, что Россия наращивает свои силы для подготовки к нападению" на Украину.

В офисе Зеленского американскому телеканалу сообщили, что украинский президент может отменить поездку. Вылет назначен на утро 19 февраля, но он может не состояться, если ситуация "драматично изменится".

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