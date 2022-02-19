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Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

10:01
  • суббота
  • 19 февраля 2022

Там опасаются начала военных действий

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию. Они призвали мужчин в запасе прибыть в военные комиссариаты. 
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Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и всех русских людей.

Минувшим вечером в ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию. Власти республик заявляют о подготовке Киевом масштабного наступления по всей линии фронта.

Кроме того, в руководстве республик заявили, что за ночь украинские военные усилили обстрелы населённых пунктов на линии соприкосновения, а в Луганске диверсанты подорвали газопровод.

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