Власти ДНР и ЛНР объявили всеобщую мобилизацию

Там опасаются начала военных действий

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили всеобщую мобилизацию. Они призвали мужчин в запасе прибыть в военные комиссариаты.

Пушилин обратился ко всем мужчинам, проживающим на территории ДНР и способным держать в руках оружие, с призывом защитить свои семьи, Донбасс и всех русских людей.

Минувшим вечером в ЛНР и ДНР объявлена эвакуация мирного населения в Россию. Власти республик заявляют о подготовке Киевом масштабного наступления по всей линии фронта.

Кроме того, в руководстве республик заявили, что за ночь украинские военные усилили обстрелы населённых пунктов на линии соприкосновения, а в Луганске диверсанты подорвали газопровод.

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