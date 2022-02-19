Байден выступил со срочным заявлением по Украине

Он снова обвинил Россию в подготовке к войне

Джо Байден снова заговорил о пресловутой российской агрессии. Американский президент выступил со срочным заявлением о ситуации на Украине и заявил о возможном нападении России в ближайшие дни.

Без представления каких-либо доказательств глава Белого дома выразил уверенность в том, что Владимир Путин уже принял решение о вторжении. Байден впервые сказал о том, что целью "нападения" России может стать Киев.

На фоне раздуваемой истерии вокруг "российской угрозы" президент США заверил, что его страна продолжит оказывать Украине поддержку, в том числе поставками оружия. Правда, отправить войска на Украину Байден отказался.

Власти России неоднократно заявляли, что Москва не планирует вторжение на Украину. Киев также не видит признаков подготовки полномасштабной операции.

Тем временем в ДНР и ЛНР началась эвакуация мирных жителей на фоне участившихся обстрелов со стороны ВСУ. По оценкам руководителей республик, президент Украины в ближайшее время отдаст военным приказ о начале наступления в Донбассе.

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